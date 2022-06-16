Популярна модель і внучка легендарної співачки Софії Ротару Соня Євдокименко, яка зараз навчається і живе за кордоном, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Зоряна красуня виклала знімки з Беверлі-Хіллз, де вона зараз знаходиться.

На нових фотографіях Соня показала розкішний ресторан з літньою терасою, де вона відпочиває серед зелені і витонченої архітектури. У заклад модель прийшла в стильному вбранні – на ній коротке плаття-піджак ніжного персикового відтінку, яке підкреслило довгі стрункі ніжки. Волосся красуні розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і безтурботний вираз.

У підписі до публікації Євдокименко написала:"Втеча з Європи в серці Беверлі-Хіллз". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нові фото моделі, засинаючи її компліментами: "Принадність-то яка", "Яка краса", "О Боже, яка красуня", "Як красиво", "Красуня", "Люблю", "Дуже красива".

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