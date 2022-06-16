опулярная украинская певица и бывшая подопечная Монатика Лида Ли, которая принимала участие в "Танцях з зірками", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда обратилась к своим поклонникам с мощным посылом.

В своем посте Лида опубликовала черно-белое фото, на котором позирует в темном наряде и с чашкой в руках, она не смотрит в камеру. Также в ее посте есть скриншоты постов в соцсетях от разных пользователей, которые доводят до слез.

В подписи к публикации Лида Ли оставила мощное послание к украинцам, которые "устали от войны".

"Что я могу сегодня сделать, чтобы приблизить нас к победе, чем могу помочь? — с этого вопроса начинается мой день".

"111 дней полномасштабной войны. Я не видел свою семью, не целовал жену и своего 5-месячного сына… Мы сидим в окопах, уже не помню какой день, спим также в окопах, друг возле друга, так теплее. Да, душ, кушетка, теплая еда стали мечтами… Рядом постоянно что-то взрывается. Но мы уже давно привыкли. На днях к нам приблудился кот, назвали его Степан. Еще тот воин. Если бы патроны научить его подавать — цены ему не было. Но он классно мурчит, когда почесать его за ушком. Лето уже, солнце так хорошо припекает, а еще в этом обмундировании, ох, жарко нам здесь. Во всех смыслах! Сегодня, прилетело крепко, утром, слава Богу, что живы... иногда бывает иначе... но не будем об этом! Что Вам еще рассказать… Скучаю по своим, за месяц до войны родился сын! Уже вырос. наверное, скоро ходить начнет, а я уже этого не увижу, жена снимает видео, но понимаете, это совсем другое… тяжело…Но я здесь, чтобы он имел будущее, мирное будущее…". Эти слова я получила от одного военного парня, который сейчас находится на передовой", - написала Лида.

Напомним, Лилия Ребрик показала, как и зачем поддерживает все украинское: "Сейчас должен работать каждый!".

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