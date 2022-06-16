Популярный украинский телеведущий Григорий Решетник, который был ведущим шоу "Холостяк" и "Холостячка", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил снимки с Поплавским и сделал неожиданное признание.

Как оказалось, Решетник помимо того, что ведущий, он еще и преподаватель в университете Поплавского. Об этом он признался в подписи к публикации.

"Пожалуй, не все знают, что я еще и преподаватель в своем родном "Институте кино и телевидения". Молодежь – это наше будущее и мы должны приложить все усилия, чтобы она была образованной и успешной! Встретился с любимым ректором, чтобы обсудить актуальные вопросы подготовки к новому учебному году! Делаем все возможное, чтобы обучение было офлайн", - рассказал Решетник.

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