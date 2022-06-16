Популярная модель и внучка легендарной певицы Софии Ротару Соня Евдокименко, которая сейчас учится и живет за границей, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила снимки из Беверли-Хиллз, где она сейчас находится.

На новых фотографиях Соня показала роскошный ресторан с летней террасой, где она отдыхает среди зелени и изящной архитектуры. В заведение модель пришла в стильном наряде – на ней короткое платье-пиджак нежного персикового оттенка, которое подчеркнуло длинные стройные ножки. Волосы красотки распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и безмятежное выражение.

В подписи к публикации Евдокименко написала: "Побег из Европы в сердце Беверли-Хиллз". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новые фото модели, засыпая ее комплиментами: "Прелесть-то какая", "Какая красота", "О Боже, какая красотка", "Как красиво", "Красотка", "Люблю", "Очень красивая".

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