Популярний український виконавець Melovin (Костя Бочаров), який нещодавно повернувся із закордонних гастролей, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав відео з ефіру на "плюсах", де представив нову пісню про кохання.

У ролику можна побачити, що Melovin з музикантами і бек-вокалісткою Наживо виконав фрагмент нової чуттєвої пісні про кохання. Як виявилося, артист став гостем студії "Сніданок", де і представив композицію.

У підписі до публікації Melovin написав: "Сьогодні ексклюзивно для "Сніданок з 1+1" вирішив акустично заспівати уривок своєї нової пісні #менінедзвони, яка вже дуже скоро з'явиться на всіх цифрових платформах! Війна війною, але люди продовжують любити, розлучатися і одружуватися навіть в такий складний період! Мабуть, це те, що дуже відрізняє нашу країну від інших. У нас завжди доречна любов і завжди є час для любові!".

Шанувальники із захопленням прийняли нову пісню кості, його засипають компліментами в коментарях: "А на найближчих концертах ти її заспіваєш?", "Дуже душевно!", "Неймовірна пісня, вже хочу додати її в свій плейлист і слухати на повторі, чекаємо прем'єру", "З прем'єрою", "Чуттєва, душевна. Спасибі! Неймовірна мелодія", "Чуттєво", "До мурашок", "Сльози з першої секунди", "Дуже сподобалося. Чекаємо офіційного релізу".

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