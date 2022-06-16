Як пише Politeka.net, Марічка Падалко - відома українська телеведуча і зірка 1+1. Зірка в цивільному шлюбі з журналістом Єгором Соболєвим. У пари є троє дітей-Михайло, Марія і Катерина. Старшого сина Михайла Марічка вирішила показати у себе в Instagram.
"Міша сьогодні офіційно закінчив 9-й клас. У нього всі ці роки була найкраща класна Керівник Маргарита Геннадіївна Гошко, яка закохала його в історію, в тому числі в українську. І за кілька днів до війни він встиг зайняти призове місце на міських змаганнях з цього предмету", - написала Падалко.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
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"Вітаю, Марусь. Міха весь у тебе, школолюб. ми теж любимо свою школу, а з надійним бомбосховищем, буде ще впевненіше)", " удачі і виконання мрій!!!", "Марічка, 9-й?".
Нагадаємо, зірка 1+1 Падалко, яка відправила дочку до Франції, зізналася, де інші діти
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