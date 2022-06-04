Как пишет Politeka.net, Маричка Падалко - известная украинская телеведущая. Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз решила рассказать о дочери, которую решила отдать в европейскую семью.

"Со мной Катя. Только она летит не в США, а во Францию. И это отдельная история. Девочка с Казахстана, с которой мы в последний раз виделись в США в 95-м году, когда я училась по программе по обмену, пригласила моего ребенка побыть в ее семье", - написала Маричка.

"Чтобы отправить ребенка до 12 лет одного, в авиакомпании можно купить "сопровождение". Нам обошелся 1900 грн", - продолжила Падалко.

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