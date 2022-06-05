Как пишет Politeka.net, ведущая канала «1+1» Маричка Падалко рассказала в Инстаграм о своей поездке в США. В Нью-Йорке ведущая побывала в консульстве, приняла участие в акции в поддержку Украины, а также встретилась со знаменитой украинской гимнасткой Лилией Подкопаевой.
«За несколько часов до этого фото в Генеральном консульстве Украины в Нью-Йорке мы с Лилией проплакали за завтраком, обсуждая три месяца войны», - рассказала Падалко, показав совместное фото с Подкопаевой.
По словам ведущей, они с Лилией собираются принять участие в благотворительной акции в поддержку Украины.
Падалко также рассказала о своих ощущениях во время поездке на такое огромное расстояние от дома во время войны.
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«Первые впечатления во время войны за границей: 1) чем дальше от Украины, тем еще болезненнее все воспринимается, 2) только пересек границу, надо сразу выключать на телефоне уведомление о воздушной тревоге, чтобы не пугать людей 3) только приехала, думаешь, когда назад , чтобы ничего не пропустить 4) как приятно снова видеть подруг, где бы они ни были», - написала Падалко.
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