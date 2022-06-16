Как пишет Politeka.net, Маричка Падалко - известная украинская телеведущая и звезда 1+1. Звезда в гражданском браке с журналистом Егором Соболевым. У пары есть трое детей - Михаил, Мария и Екатерина. Старшего сына Михаила Маричка решила показать у себя в Инстаграм.

"Миша сегодня официально окончил 9-й класс. У него все эти годы была лучшая классная руководитель Маргарита Геннадиевна Гошко, которая влюбила его в историю, в том числе в украинскую. И за несколько дней до войны он успел занять призовое место на городских соревнованиях по этому предмету", - написала Падалко.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Поздравляю, Марусь. Миха весь у тебя, школолюб. мы тоже любим свою школу, а с надежным бомбоубежищем, будет еще увереннее)", "Удачи и исполнения мечт!!!", "Маричка, 9-й?".

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