Как пишет Politeka.net, Маричка Падалко - известная украинская телеведущая и звезда 1+1. Звезда в гражданском браке с журналистом Егором Соболевым. У пары есть трое детей - Михаил, Мария и Екатерина. Старшего сына Михаила Маричка решила показать у себя в Инстаграм.
"Миша сегодня официально окончил 9-й класс. У него все эти годы была лучшая классная руководитель Маргарита Геннадиевна Гошко, которая влюбила его в историю, в том числе в украинскую. И за несколько дней до войны он успел занять призовое место на городских соревнованиях по этому предмету", - написала Падалко.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
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"Поздравляю, Марусь. Миха весь у тебя, школолюб. мы тоже любим свою школу, а с надежным бомбоубежищем, будет еще увереннее)", "Удачи и исполнения мечт!!!", "Маричка, 9-й?".
Напомним, отправившая дочь во Францию звезда 1+1 Падалко призналась, где остальные дети
Также Politeka писала, что звезда "1+1" Падалко улетела на другой конец света и рассказала об ощущениях
А еще Politeka сообщала, что звезда 1+1 Падалко решила покинуть Украину, без проблем на границе не обошлось