Как пишет Politeka.net, Маричка Падалко - известная украинская телеведущая. Звезда активно поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А теперь знаменитость решила съездить на масштабный украинский концерт, который пройдет на самой большой площадке Нью-Йорка - Таймс Сквер. Поэтому Маричка отправилась в Польшу, откуда уже вылетит в США.
"Наконец-то в Варшаве. До этого были 9 часов на границе ночью. Нашему автобусу еще "повезло", его польская таможня отправила на "рентген", а все пассажиры со всеми вещами час ждали на него. Опоздали на 2,5 часа в Варшаву", - написала Маричка.
"Вообще украинцам тут очень помогают на каждом шагу: от накормить после путешествия - до подсказать дорогу, как купить билеты, везде объявления на украинском языке, включая с "диктором" аэропорта", - отметила Падалко.
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