Популярна блогерка і дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова розповіла про несподіваний подарунок від чоловіка. Чоловік відправив кохану і сина на відпочинок, тоді як сам залишився в Києві. Квіткова була здивована подарунку, але з радістю отруїлася з дитиною в дорогу.

За словами дівчини, було непросто дістатися до пункту призначення, адже частину дороги вони простояли без руху. Проте, опинившись на місці, вони нарешті зможуть відпочити. До цього Даша відмовлялася узжать з країни і довгий час була під Києвом, хоч і боялася за дитину.

«Лев. Яблуко. Море❤️🔥» - пише Даша під кадрами.

У мережі обговорили: "😍 кайф!; я дуже рада, що ти відпочинеш; Приємного Вам відпочинку😍 🌸 ☀️; ви така крихітна😍 💘; клас, гарного відпочинку😍 😍 ; Ох я там була, згадую собі ту красу, аж захотілося знову туди❤️❤️; які котики❤️; який солодкий хлопчик!; Гарного відпочинку для пупсика 😍».

Раніше ми писали, з недавніх пір Квіткова ходить на сайкл і почала більше часу проводити в залі. Під ритмічну музику на велотренажері дівчина проїжджає не один км в компанії таких же дам, охочих схуднути. Даша не приховує - дається тренування їй дуже не просто, але вона йде до мети.

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