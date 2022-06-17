Популярна українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно повернулася з двотижневого туру в Америці, вже встигла виступити в Грузії. Кадри з концерту в Тбілісі, який допоміг організувати Іраклі Макацарія, Оля раніше показала в своєму Instagram. тепер же вона виклала в соцмережі знімки зі свого візиту на грузинське телебачення.

На знімках можна побачити, що Полякова стала гостею вечірньої програми на телеканалі "IMEDI". Для виходу Українська суперблондинка одягла скромну білу сукню з чорним поясом, її волосся акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж. Судячи по знімках Олю дуже тепло зустріли в студії, втім, як і на концерті.

У підписі до публікації Полякова написала: "Перебуваючи в Грузії, відвідала вечірню програму на телеканалі "IMEDI". Розповіла про реалії війни в Україні, як саме почуваються українці за кордоном, як і ті, хто надалі залишається в країні. Грузинський народ піддався випробуванню війни, тому відчуває спільність з усіма українцями. Саме зараз багато громадян Грузії ризикують своїм життям, вирушаючи захищати Україну. Для багатьох грузинів ця війна є продовженням їхньої власної боротьби з Росією".

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