Популярная украинская певица Оля Полякова, которая недавно вернулась из двухнедельного тура в Америке, уже успела выступить в Грузии. Кадры с концерта в Тбилиси, который помог организовать Иракли Макацария, Оля ранее показала в своем Instagram. теперь же она выложила в соцсети снимки со своего визита на грузинское телевидение.

На снимках можно увидеть, что Полякова стала гостьей вечерней программы на телеканале "IMEDI". Для выхода украинская суперблондинка надела скромное белое платье с черным поясом, ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж. Судя по снимкам Олю очень тепло встретили в студии, впрочем, как и на концерте.

В подписи к публикации Полякова написала: "Находясь в Грузии, посетила вечернюю программу на телеканале "IMEDI". Рассказала о реалиях войны в Украине, как именно чувствуют себя украинцы за границей, как и те, кто в дальнейшем остается в стране. Грузинский народ подвергся испытанию войны, поэтому чувствует общность со всеми украинцами. Именно сейчас многие граждане Грузии рискуют своей жизнью, отправляясь защищать Украину. Для многих грузин эта война является продолжением их собственной борьбы с россией".

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