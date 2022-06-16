Переможниця" Холостяка " Даша Ульянова зізналася, чи перебуває зараз у відносинах.

Як пише Politeka.net, Даша Ульянова - майстер спорту з гімнастики та учасниця шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком. Пара після проекту відразу розійшлася, але Даша стала досить успішним блогером. Тепер за дівчиною стежать сотні тисяч фанатів і Ульянова їх намагається не розчаровувати. А цього разу Даша вирішила відповісти на запитання українців.

"Як у вас на особистому?) ",- поцікавився хтось.

"Поки ніяк", - відповіла Даша.

"Здрастуйте. Чи Нормально ходити перед своїм хлопцем без косметики?",- запитав ще один фанат.

"Нормально)) йому по ідеї так навіть більше подобається", - написала Даша.

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