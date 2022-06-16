Як пише Politeka.net, Даша Ульянова - майстер спорту з гімнастики та учасниця шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком. Пара після проекту відразу розійшлася, але Даша стала досить успішним блогером. Тепер за дівчиною стежать сотні тисяч фанатів і Ульянова їх намагається не розчаровувати. А цього разу Даша вирішила відповісти на запитання українців.
"Як у вас на особистому?) ",- поцікавився хтось.
"Поки ніяк", - відповіла Даша.
"Здрастуйте. Чи Нормально ходити перед своїм хлопцем без косметики?",- запитав ще один фанат.
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"Нормально)) йому по ідеї так навіть більше подобається", - написала Даша.
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