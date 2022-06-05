Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - известная украинская спортсменка, получившая звание мастер спорта по гимнастике. Девушка решила попробовать свои силы на проекте "Холостяк" с Максом Михайлюком, но паре не удалось построить отношения после проекта. Зато Даша стала успешной блогеркой в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Даша поделилась ярким фото.
На снимке Даша была в праздничном наряде и с букетом в руках. Рядом с Ульяновой стояла еще одна девушка.
"Угадайте, кто невеста", - написала Ульянова.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Та, у которой кольцо на пальце", "Какие вы...", "Даша, когда уже вы будете невестой", "Свадьба у девушки, с которой вы на фото".
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