Як повідомляє Politeka.net, співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва припинила концерти та виступи, відправившись готувати разом з колегами для ЗСУ, а також зайнялася волонтерством. Перші місяці після вторгнення артистка не розповідала про себе, повністю присвячуючи себе роботі.
Зараз Даша зрідка ділиться новими кадрами і відразу ж привертає до себе увагу. Нещодавно вона розповіла, що її багаторічні стосунки завершилися і вона готова подумати про себе.
Володимир Дантес заявив про розлучення з дружиною через місяць після російського вторгнення і помітив, що все було вирішено задовго до цього. Зараз співак також сконцентрувався на собі і став більше спілкуватися з фанатами в мережі.
А нещодавно Даша Астаф'єва зацікавила жартівливим кадром з Дантесом в його літньому образі і пококетувала на камеру.
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Раніше Даша часто хвалилася унікальними образами на модних фотосесіях в образі фатальної діви або стильної , а зараз чуттєво зачитала текст рідною українською мовою в рамках спеціального проекту.
"Життя-єдина мить»" - пише Даша під новим роликом.
Нагадаємо, що Астаф'єва вийшла з образу фатальної Діви і перетворилася на справжню патріотку.
Як повідомляла Politeka, Астаф'єва в чуттєвому образі занудьгувала про минуле життя.
Також Politeka писала, що Астаф'єва заворожила виглядом у вузькій зеленій сукні.