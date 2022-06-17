Як повідомляє Politeka.net, співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва припинила концерти та виступи, відправившись готувати разом з колегами для ЗСУ, а також зайнялася волонтерством. Перші місяці після вторгнення артистка не розповідала про себе, повністю присвячуючи себе роботі.

Зараз Даша зрідка ділиться новими кадрами і відразу ж привертає до себе увагу. Нещодавно вона розповіла, що її багаторічні стосунки завершилися і вона готова подумати про себе.

Володимир Дантес заявив про розлучення з дружиною через місяць після російського вторгнення і помітив, що все було вирішено задовго до цього. Зараз співак також сконцентрувався на собі і став більше спілкуватися з фанатами в мережі.

А нещодавно Даша Астаф'єва зацікавила жартівливим кадром з Дантесом в його літньому образі і пококетувала на камеру.

Раніше Даша часто хвалилася унікальними образами на модних фотосесіях в образі фатальної діви або стильної , а зараз чуттєво зачитала текст рідною українською мовою в рамках спеціального проекту.

"Життя-єдина мить»" - пише Даша під новим роликом.

Нагадаємо, що Астаф'єва вийшла з образу фатальної Діви і перетворилася на справжню патріотку.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва в чуттєвому образі занудьгувала про минуле життя.

Також Politeka писала, що Астаф'єва заворожила виглядом у вузькій зеленій сукні.