Популярная украинская певица Даша Астафьева, которая во время войны осталась в Киеве, а вскоре начала активно работать на волонтерской кухне, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в своем микроблоге очаровательные фото в соблазнительном образе.

На снимках Даша запечатлена в интересной локации с густой зеленью, и сама она в зеленом. На ней обтягивающее платье-карандаш, которое идеально легло по фигуре, подчеркивая все изгибы женственной фигуры. Ее волосы собраны в элегантную прическу, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Астафьева рассказала о любимом бренде уходовой косметики.

"Мои любимые постоянно дарят незабываемые эмоции. Называть фаворитами новинки – уже моя любимая привычка! Потому что я уверена, что могу довериться бренду. Яркий и незабываемый продукт, который работает ночью, пока я отдыхаю. Поэтому утром, у меня всегда хорошее настроение! Укрепляет кожу, защищает от воздействий ультрафиолета, загрязнения и других форм окислительных раздражений. Короче, мой идеальный помощник в вопросах "как я так хорошо выгляжу всегда", - рассказала Даша.

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