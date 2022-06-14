Популярная украинская певица Даша Астафьева, которая во время войны осталась в Киеве, начала снова активно вести Инстаграм. Артистка делится некоторыми моментами из жизни и рассказывает о новых проектах.

Ранее Даша часто хвасталась уникальными образами на модных фотосессиях в образе роковой дивы или стильной , а сейчас чувственно зачитала текст на родном украинском языке в рамках специального проекта.

«Життя - єдина мить…» - пишет Даша под новым роликом.

В сети отреагировали:

«Дашаааааа голос 😍; мой любименький стих🤗❤️; невероятно, спасибо всем сердцем; Дуууууже красиво, дуже)🔥; вы невероятная♥️; До мурашок …❤️... очень светло; очень красиво❤️; Красивучий язык 😍 Ласкает слух и сердце 💓; Это магия Астафьєвої!!! Супер!!!🔥; Дашечка, да у тебя редкий талант».

Фотограф Даши вспоминает: «Эх, насыщенная жизнь у меня была, очень насыщенная и яркая. И вот такая муза у меня была красивая, она и сейчас есть, но далеко от меня. Как и моя жизнь, которой я не живу».

Даша тоже прокомментировала свою жизнь: «Сегодня был особенный выступ. Мы пели для наших защитников. Лучших парней и девушек. Метро Майдана независимости заиграло новыми цветами».

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