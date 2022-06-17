Как сообщает Politeka.net, певица, актриса и модель Даша Астафьева прекратила концерты и выступления, отправившись готовить вместе с коллегами для ВСУ, а также занялась волонтерством. Первые месяцы после вторжения артистка не рассказывала о себе, полностью посвящая себя работе.

Сейчас Даша изредка делится новыми кадрами и сразу же привлекает к себе внимание. Недавно она рассказала, что ее многолетние отношения завершились и она готова подумать о себе.

Владимир Дантес заявил о разводе с женой спустя месяц после российского вторжения и подметил, что все было решено задолго до этого. Сейчас певец также сконцентрировался на себе и стал больше общаться с фанатами в сети.

А недавно Даша Астафьева заинтересовала шутливым кадром с Дантесом в его летнем образе и пококетничала на камеру.

Ранее Даша часто хвасталась уникальными образами на модных фотосессиях в образе роковой дивы или стильной , а сейчас чувственно зачитала текст на родном украинском языке в рамках специального проекта.

«Життя - єдина мить…» - пишет Даша под новым роликом.

Напомним, что Астафьева вышла из образа роковой дивы и превратилась в настоящую патриотку.

Как сообщала Politeka, Астафьева в чувственном образе затосковала о прошлой жизни.

Также Politeka писала, что Астафьева заворожила видом в узком зеленом платье.