Популярная украинская певица Даша Астафьева, которая во время войны осталась в Киеве и начала готовить украинским защитникам, сильно изменила свой образ жизни. Ранее Даша часто снималась для модных фотосессий, а сейчас может лишь о них вспоминать.

Фотограф Даши вспоминает: «Эх, насыщенная жизнь у меня была, очень насыщенная и яркая. И вот такая муза у меня была красивая, она и сейчас есть, но далеко от меня. Как и моя жизнь, которой я не живу».

Даша тоже прокомментировала свою жизнь: «Сегодня был особенный выступ. Мы пели для наших защитников. Лучших парней и девушек. Метро Майдана независимости заиграло новыми цветами».

Также Даша выложила в своем микроблоге очаровательные фото в соблазнительном образе.

На снимках Даша запечатлена в интересной локации с густой зеленью, и сама она в зеленом. На ней обтягивающее платье-карандаш, которое идеально легло по фигуре, подчеркивая все изгибы женственной фигуры. Ее волосы собраны в элегантную прическу, а на лице легкий макияж.

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