Популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка з початку війни запустила важливий соціальний проект з пошуку зниклих людей, часто ділиться з шанувальниками незвичайними публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Цього разу телезірка виклала фотографію із зустрічі європейських лідерів і звернула увагу на цікаву деталь, а також прокоментувала цей візит.

На знімку можна побачити канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі і президента Румунії Клауса Йоханніса. А між ними всіма стоїть президент України Володимир Зеленський. І треба сказати, що український гарант за своїм образом сильно відрізняється від ошатних і пихатих європейських лідерів.

У підписі до публікації Осадча поділилася своєю думкою щодо цієї зустрічі: "Красномовне фото дня. Україна і Європа. Лідери Франції, Італії та Німеччини вирішили приїхати до нас разом. Дуже сподіваємося, що приїхали сказати, що це не ті країни, які чинять опір нашому кандидатству в ЄС. Ми показали всьому світу, що ми нація нескорених і всім в Європі потрібно побачити, як воно жити у війні, щоб підтримка зброєю була безсумнівна".

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