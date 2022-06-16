Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий і зірка шоу "Маска". Знаменитість після 24 лютого вирушив захищати Україну, але не забуває і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Цього разу Володимир вирішив показати повідомлення колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, який вирішив прокоментувати приїзд європейських президентів в Україну.

"Ось люблять Європейські поціновувачі жаб, ліверу і макаронів відвідувати Київ. Користі-нуль. Знову пообіцяли вступ до ЄС, гаубиці старі, грюкнули горілки і потягом, як сто років тому, - додому. І все добре. Тільки от до миру це Україну ніяк не наближає. А годинник цокає...",- написав Медведєв.

"Нескінченно довго можна дивитися на те, як ВСУ мочить росіян, як горять орки і як підгорає в рашлобаді від новин з України", - написав Остапчук.

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