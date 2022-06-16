Как сообщает Politeka.net, жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, после начала войны начала активно заниматься волонтерством. На своей странице в Инстаграм она попросила у украинцев помощи для ВСУ.
В частности, Кристина Горняк открыла благотворительный сбор средств на авто, для ребят на передовой. Она отметила, что ежедневно в боевых задачах защитники нашей страны, теряют большое количество автомобилей, купить которые сейчас очень не просто, но возможно. Она отметила, что сумма сбора составляет 6500 евро и каждые 50-100 гривен важны.
"Давайте не сидеть в стороне, потому что эта беда касается каждого из нас! Все будет Украина!", - призвала жена телеведущего Владимира Остапчука.
Для всех, кто хочет помочь, Кристина Горняк оставила номер карты для пополнения в монобанка: 5375411202117292.
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Напомним, что Остапчук с женой устроили романтическую прогулку в родном городе ведущего.
Как сообщала Politeka, ведущий "Маски" Остапчук показал, что приходится слушать в машине жены.
Также Politeka писала, что жена ведущего "Маски" Остапчука показала, как выглядела до ношения брекетов.