Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Звезда был женат до 2020 года на Елене Войченко. Но пара решила развестись, несмотря на двоих детей - Эмилию и Эвана. Спустя некоторое время Владимир уже женился на красотке Кристине. Пара сразу же задумалась о постройке собственного "любовного гнездышка". И Владимир в своем Инстаграм решил показать, как обстоят дела с его проектом.
На первых кадрах Владимир показал сделанный балкон на втором этаже. А на следующем кадре Остапчук демонстрировал место, где должна расположиться терраса.
"Тут где-то должна быть терраса", - продолжил Владимир.
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А после этого Остапчук показал, как выглядит окно, на которому рабочие нарисовали герб Украины.
"Верим в то, что ВСУ даст всем россиянам прикурить и мы заживем мирной жизню", - написал Остапчук.
Напомним, Остапчук с женой устроили романтическую прогулку в родном городе ведущего
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