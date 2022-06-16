Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Знаменитость после 24 февраля отправился защищать Украину, но не забывает и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

В этот раз Владимир решил показать сообщение бывшего президента россии Дмитрия Медведева, который решил прокомментировать приезд европейских президентов в Украину.

"Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы - ноль. Опять пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули горилки и поездом, как сто лет назад, - домой. И все хорошо. Только вот к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают...", - написал Медведев.

"Бесконечно долго можно смотреть на то, как ВСУ мочит россиян, как горят орки и как подгорает в рашлобаде от новостей из Украины", - написал Остапчук.

Напомним, Остапчук и Суханов поскандалили в прямом эфире, в чем причина

А еще Politeka сообщала, что жена Остапчука срочно обратилась к украинцам за помощью

Также Politeka писала, что Остапчук засветил интерьер их с женой будущего семейного гнездышка