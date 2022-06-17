Як пише Politeka.net, Анна Трінчер - відома українська блогерка, актриса і співачка. Зірка нещодавно зважилася на пластичну операцію, зробивши собі бюст третього розміру. У дівчини є наречений - блогер Олександр Волошин. Не так давно він зробив дуже романтичну пропозицію Ганні. Не забуває Трінчер і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На цей раз Анна вирішила розповісти, що сталося вранці.
"Ранок починається зі сварок", - написала Трінчер.
"Ось і можливість побачити обличчя Путіна": Макрона і Шольца привезли на руїни Ірпеня, відео
Сєвєродонецьк напівоточений, бійці ЗСУ отримали наказ: "Всі підрозділи..."
"Ось і можливість побачити обличчя Путіна": Макрона і Шольца привезли на руїни Ірпеня, відео
Палаючий "Газпром": з'явилися кадри нової вогняної НП в росії, небо стало червоним
"Україна переможе": Резніков розкрив обнадійливі результати "Рамштайна-3"
"Як можна йому донести те, що дівчатам завжди важливо, як вони виглядають?",- написала Анна.
Як виявилося, Олександр зробив сторіс і не подивився, як виглядає в ньому Анна.
"Ааааааа. Ну як таке можна постити!!",- запитала Трінчер, показуючи той самий сторіс.
Нагадаємо, Трінчер чесно розповіла про стосунки з чоловіком, який на 15 років старший
А ще Politeka повідомляла, що Трінчер влаштувала сеанс спокуси в шкірі, ніхто не встоїть
Також Politeka писала, що Трінчер розповіла, що з нею сталося під час повітряної тривоги