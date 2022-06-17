Як пише Politeka.net, Анна Трінчер - відома українська блогерка, актриса і співачка. Зірка нещодавно зважилася на пластичну операцію, зробивши собі бюст третього розміру. У дівчини є наречений - блогер Олександр Волошин. Не так давно він зробив дуже романтичну пропозицію Ганні. Не забуває Трінчер і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На цей раз Анна вирішила розповісти, що сталося вранці.

"Ранок починається зі сварок", - написала Трінчер.

"Як можна йому донести те, що дівчатам завжди важливо, як вони виглядають?",- написала Анна.

Як виявилося, Олександр зробив сторіс і не подивився, як виглядає в ньому Анна.

"Ааааааа. Ну як таке можна постити!!",- запитала Трінчер, показуючи той самий сторіс.

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