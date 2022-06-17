Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская блогерка, актриса и певица. Звезда недавно решилась на пластическую операцию, сделав себе бюст третьего размера. У девушки есть жених - блогер Александр Волошин. Не так давно он сделал очень романтическое предложение Анне. Не забывает Тринчер и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На этот раз Анна решила рассказать, что случилось утром.
"Утро начинается с ссор", - написала Тринчер.
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"Как можно ему донести то, что девушкам всегда важно, как они выглядят?", - написала Анна.
Как оказалось, Александр сделал сторис и не посмотрел, как выглядит в нем Анна.
"Ааааааа. Ну как такое можно постить!!", - спросила Тринчер, показывая тот самый сторис.
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