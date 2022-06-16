Популярна українська співака Тіна Кароль досить довгий час веде Instagram в єдиному стилі - не викладає в профіль особисті кадри, не розповідає про особисте життя і не зачіпає теми виховання єдиного сина. При цьому шанувальники на сторінках часто показують особисті фото Кароль.

Нещодавно на концерті виконавиця відзначилася вибором вбрання. Ще кілька днів тому артистці написали, що вона помітно погладшала і, схоже, співачка довела, що це помилка. У сукні кольору металік зі значним, але акуратним декольте, зірка виконала улюблені композиції.

Не обійшли фанати стороною даний образ, адже артистка відкрито похвалилася формами і навіть зробила на них своєрідний, не надто зухвалий акцент. Як правило, Тіна Кароль підбирає зі стилістами сукні з одного запам'ятовується деталлю, що вже стало її родзинкою.

"Супер фото з Тіною Кароль. Обожнюємо цю жіночку" - пише шанувальник.

Нагадаємо, популярна українська співака Тіна Кароль була заміжня всього раз і її історію кохання знає кожен шанувальник. У 2013 році артистка пережила сильну сімейну трагедію - помер її чоловік Євген Огір.

Вчора співачка Тіна Кароль згадала свого покійного чоловіка в день їхнього весілля.У Сторі співачка показала зворушливий кадр, видно їх руки з обручками. Також зірка додала зворушливий напис.

Також молода дружина Павлика показала, яким модником росте їхній син:"Серцеїд".

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