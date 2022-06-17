16-річна дочка Олі Фреймут показала, як проводить час зі своїм хлопцем Оскаром, якого нещодавно вперше показала.

Як пише Politeka.net, Злата Мітчелл - 16-річна дочка Олі Фреймут, яку зірка народила від англійця. Дівчина не так давно вирушила вчитися і жити в Лос-Анджелес, США. І нещодавно Мітчелл показала вперше свого хлопця. Ним виявився хлопець на ім'я Оскар. Після цього можна побачити досить часто спільні фото і відео. Адже Злата активно веде свої соцмережі і ділиться з фанатами багатьом цікавим.

А цього разу Мітчелл показала, як насолоджується відпочинком в Лос-Анджелесі. Спочатку Злата показала, як вона плаває на яхті. Після цього поділилася відео, де запалює зі своїм хлопцем Оскаром.

Варто відзначити, що Злата - не єдина дочка Олі Фреймут. У неї є ще син Валерій і дочка Євдокія, який телеведуча народила від поточного чоловіка Володимира Локотко.

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