16-летняя дочь Оли Фреймут показала, как проводит время со своим парнем Оскаром, которого недавно впервые показала.

Как пишет Politeka.net, Злата Митчелл - 16-летняя дочь Оли Фреймут, которую звезда родила от англичанина. Девушка не так давно отправилась учиться и жить в Лос-Анджелес, США. И недавно Митчелл показала впервые своего парня. Им оказался парень по имени Оскар. После этого можно увидеть довольно часто совместные фото и видео. Ведь Злата активно ведет свои соцсети и делится с фанатами многим интересным.

А в этот раз Митчелл показала, как наслаждается отдыхом в Лос-Анджелесе. Сначала Злата показала, как она плавает на яхте. После этого поделилась видео, где зажигает со своим парнем Оскаром.

Стоит отметить, что Злата - не единственная дочь Оли Фреймут. У нее есть еще сын Валерий и дочь Евдокия, который телеведущая родила от текущего мужа Владимира Локотко.

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