Как пишет Politeka.net, Ольга Фреймут - успешная украинская телеведущая и мать троих детей. Страшная дочь Злата появилась еще в прошлых отношениях и сейчас девушке 16 лет. От текущего мужа у Ольги еще двое детей - сын Валерий и дочь Евдокия. Митчелл недавно переехала в США, где живет и учиться и недавно показала своего бойфренда-американца. А на новом видео в ТикТок Злата показала, как проводит время с парнем.
На кадрах Злата была в мини-патье, а сверху накинула черную куртку, которую спустила с плеч. Образ Митчелл дополнила стильной сумочкой. Девушка засняла смелые движения со своим бойфрендом, после чего взяла камеру и выключила.
"Оскар, люблю", - написала Злата.
ВСУ сорвали план врага и освободили важный населенный пункт: "Россияне пытались..."
"Тронула до тревоги в сердце": Кароль в вышиванке покорила умилительными кадрами с Харьковским "светским львом"
Флот рф столкнулся с критической нехваткой "морячков", добирают откуда могут: "Дошли до коков и..."
Массовая мобилизация в Украине: министр Резников предупредил, сколько людей заберут в армию
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Напомним, юная дочь Оли Фреймут засветила нежности со своим избранником
А еще Politeka сообщала, что 16-летняя дочь Оли Фреймут удивила видом на новых фото
Также Politeka писала, что дочь Оли Фреймут в эффектном красном мини показала, как празднует свое 16-летие