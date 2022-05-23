16-летняя дочь Ольги Фреймут Злата Митчелл, которая живет и учится в США, показала, как проводит время со своим бойфрендом.

Как пишет Politeka.net, Ольга Фреймут - успешная украинская телеведущая и мать троих детей. Страшная дочь Злата появилась еще в прошлых отношениях и сейчас девушке 16 лет. От текущего мужа у Ольги еще двое детей - сын Валерий и дочь Евдокия. Митчелл недавно переехала в США, где живет и учиться и недавно показала своего бойфренда-американца. А на новом видео в ТикТок Злата показала, как проводит время с парнем.

На кадрах Злата была в мини-патье, а сверху накинула черную куртку, которую спустила с плеч. Образ Митчелл дополнила стильной сумочкой. Девушка засняла смелые движения со своим бойфрендом, после чего взяла камеру и выключила.

"Оскар, люблю", - написала Злата.

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