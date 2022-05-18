Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут - успешная украинская телеведущая. Звезда прославилась благодаря утреннему шоу и проекту "Ревізор". У знаменитости есть три ребенка - Злата Митчелл от прошлых отношений и Валерий с Евдокией от нынешнего мужа Владимира Локотко. Злата сейчас живет и учится в США, а также ведет блог в Инстаграм. Там она решила впервые показать своего парня. "Зірковий шлях" решил разместить снимки Митчелл у себя на страничке.

На кадрах девушка была в платье, позируя в объятиях своего избранника.

"Выглядит взрослее мамы", "Ничего девка. Яблочко от яблоньки далеко закатилось", "Тот момент, когда в 25 выглядишь младше , чем сейчас дети в 16", "Ничего против не имею, но рука чуть-чуть по Фрейду", "Словно 35, а не 16)))", "Оля Фреймут всех учит как будто барышней, что-то ее дочь далеко от идеала".

Напомним, дочь Оли Фреймут в эффектном красном мини показала, как празднует свое 16-летие

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