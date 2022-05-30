Как пишет Politeka.net, Ольга Фреймут - известная украинская телеведущая. У знаменитости есть трое детей. Старшая дочь - Злата Митчелл от прошлых отношений. Девушке уже 16 лет и она не так давно переехала в Лос-Анджелес, США, где учится и живет. Девушка недавно презентовала своего бойфренда, чем вызвала бурные обсуждения. Не забывает Злата и об Инстаграм, где активно ведет свой блог.
На новых кадрах Митчелл показала, как провела выпускной вечер. На первых кадрах можно увидеть, как тинейджеры тусят еще при свете за столом.
"Выпускной вечер", - подписала кадры Злата.
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На втором сторис Митчелл уже тусила ночью, снимая свои танцы.
А на следующем кадре можно увидеть лепестки роз, которые лежали на полу.
Напомним, 16-летняя дочь Фреймут в мини-платье устроила шалости со своим бойфрендом
А еще Politeka писала, что дочь Оли Фреймут в эффектном красном мини показала, как празднует свое 16-летие
Также Politeka сообщала, что 16-летняя дочь Ольги Фреймут рассказала, через что прошла