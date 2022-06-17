Популярна українська модель Анна Неплях, яка отримала титул "Міс Україна-Всесвіт" розповіла в інтерв'ю, що сильно поправилася через переживання. Також дівчина чесно показала кадр, на якому її дійсно не впізнати.

Анна заявила, що знає про свої проблеми з вагою, це стало помітно, але вона впевнена: коли прийде час, їй швидко вдасться схуднути і вона буде у відмінній формі.

"Сьогодні в ефірі @ranok_ua на @kanalukraina говорили про зайву вагу на стресі і як з цим впоратися. Поговорили про особисте життя і якого чоловіка я бачу поруч з собою️ ️ » - поділилася Анна.

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За її словами, вона постійно заїдає стрес, тому стрибок у вазі був стрімким. Зараз при зрості в 173 см вона важить 68 кг.

"Хтось сильно схуд від стресу, хтось потім знову набрав, а хтось з того самого дня, як і я, шукав розраду і безпеку в їжі, підсвідомим бажанням відгородитися від зовнішнього світу, набравши вагу",-написала Неплях в своєму Instagram.

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