Популярная украинская модель Анна Неплях, которая получила титул "Мисс Украина-Вселенная" рассказала в интервью, что сильно поправилась из-за переживаний. Также девушка чесно показала кадр, на котором ее действительно не узнать.

Анна заявила, что знает о своих проблемах с весом, это стало заметно, но она уверена: когда придет время, ей быстро удастся похудеть и она будет в отменной форме.

«Сегодня в эфире @ranok_ua на @kanalukraina говорили о лишнем весе на стрессе и как с этим справиться. Поговорили о личной жизни и какого мужчину я вижу рядом с собой☺️» - поделилась Анна.

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«А ведь у Вас был мужчина. Я, видимо, что-то пропустила; Какая-то звезда 🔥».

По ее словам, она постоянно заедает стресс, поэтому скачок в весе был стремительным. Сейчас при росте в 173 см она весит 68 кг.

"Кто-то сильно похудел от стресса, кто-то потом опять набрал, а кто-то с того самого дня, как и я, искал утешение и безопасность в еде, подсознательным желанием оградиться от внешнего мира, набрав вес", - написала Неплях в своем Instagram.

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