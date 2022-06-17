Співачка Світлана Лобода показала, що їй вдалося в рідній Ірпені, куди вона приїхала.

Як пише Politeka.net, Світлана Лобода - відома українська співачка. Артистка зараз активно підтримує Україну у війні з Росією. Зірка днями вирішила приїхати в рідну Ірпінь, щоб подивитися, що там створила російська армія. Відео Світлана опублікувала в своєму Instagram.

"Вчора був один з найскладніших днів у моєму житті…

Вчора я на власні очі побачила мій рідний Ірпінь і наслідки жахливого вторгнення російських військ в Україну!!

Моє рідне місто. Коханий. Земля мого дитинства і теплих спогадів. Зруйновані будинки, вм'ятини від гусениць танків, пробоїни від ракет, численні пошкодження від осколків і кулеметів, вщент згорілі будинки, знищений будинок культури.

Всередині тільки застиглий жах і холод...", - написала Лобода.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"А скільки цього жаху потім розплутувати на покоління вперед. Це справжнісінька колективна травма, яка вже є і впливає на людей, дітей. І це цей процес навіть не припинився досі.

Гірко, боляче. І так відносини були не найлегші. А тепер просто жахливе кількість болю, гніву, ненависті посіяно. Миру Україні і українцям", " цей біль не вгамувати... не пробачити, ніяк .. це вже сталося...", "Спасибі вам за сміливість і правду , за те що не мовчіть!".

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