Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий Володимир Остапчук вже не раз потрапляв в публічні скандали і в Instagram коментував свої двозначні висловлювання, найбільше негативу йому принесло розлучення і публічні розгляди.

Зараз він разом з другою дружиною будує розкішний будинок і в інтерв'ю славі Дьоміну поділився, у скільки їм обійдеться їх новенький особистий куточок.

В ході бесіди Остапчук розповів, у скільки йому обійдеться новий будинок. Зараз їм треба провести вже внутрішні роботи:

"Коробка вже добудована, ми якраз встигли добудувати коробку. Внутрішня штукатурка, це вже допрацьовується. Близько тисяч 80 доларів-це ремонт " - ділиться Остапчук. Також він зазначає, що їм би хотілося вкластися в намічений план.

Точну ціну всього будівництва Остапчук не назвав, але помітив, що вони планують втиснутися в суму 200 тисяч доларів: «я пропоную зайти на сайт нашого котеджного містечка, подивитися, скільки коштує будинок. До речі, вони зараз подорожчали десь тисяч на 30 доларів. Виросло все: від арматури – до цементу. Ми якось встигли вскочити в останній вагон".

Також ми писали, дружина Остапчука Христина Гірняк відкрила благодійний збір коштів на авто, для хлопців на передовій. Вона зазначила, що щодня в бойових завданнях захисники нашої країни, втрачають велику кількість автомобілів, купити які зараз дуже не просто.

Нагадаємо, що Остапчук з дружиною влаштували романтичну прогулянку в рідному місті ведучого.

Як повідомляла Politeka, ведучий" Маски " Остапчук показав, що доводиться слухати в машині дружини.

Також Politeka писала, що дружина ведучого" Маски " Остапчука показала, як виглядала до носіння брекетів.