Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда проекта "Маска". До 2020 года знаменитость был женат на Елене Войченко, которая ему родила двоих детей - дочь Эмилию и сына Эвана. А несколько лет назад Остапчук женился на Кристине Горняк.
Пара после начала войны начала активно помогать Украине. Владимир пошел защищать Украину, а Кристина занялась благотворительностью. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз показал, какую музыку слушает в машине жены.
На кадрах сначала можно увидеть самого Остапчука, который вел автомобиль. А после этого Кристину, которая танцева под музыку. Как можно услышать, жена Владимира любит Майкла Джексона.
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"Машина жены - плейлист жены", - написал Владимир.
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