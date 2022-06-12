Ведущий "Маски" Владимир Остапчук продемонстрировал, что ему приходится слушать, когда он едет в автомобиле супруги.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда проекта "Маска". До 2020 года знаменитость был женат на Елене Войченко, которая ему родила двоих детей - дочь Эмилию и сына Эвана. А несколько лет назад Остапчук женился на Кристине Горняк.

Пара после начала войны начала активно помогать Украине. Владимир пошел защищать Украину, а Кристина занялась благотворительностью. Не забывает Владимир и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз показал, какую музыку слушает в машине жены.

На кадрах сначала можно увидеть самого Остапчука, который вел автомобиль. А после этого Кристину, которая танцева под музыку. Как можно услышать, жена Владимира любит Майкла Джексона.

"Машина жены - плейлист жены", - написал Владимир.

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