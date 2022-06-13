Кристина Горняк отметила, что благодарит за это ВСУ и Бога, которые подарили ей возможность прожить этот день.

Как сообщает Politeka.net, ведущий шоу "Маска" Владимир Остапчук с женой Кристиной Горняк отправились на выходных в Умань, чтобы проведать родных. Кроме того, пара посетила знаменитый дендрологический парк Софиевка. О своей поездке в родной город мужа Кристина Горняк рассказала на страничке в Instagram.

Как оказалось девушка впервые побывала в этом парке, увидела неимоверную красоту - сейчас там "все цветет и пахнет". Она также отметила, что благодарит за это ВСУ и Бога, которые подарили ей возможность прожить этот день.

"Было классно. Мама Вовы рассказывала нам легенды каждого уголка этого парка, а мы потом еще читали о них в Google. Но время быстро истекло и мы вернулись домой. Чтобы заниматься своими делами, благотворительностью и жить в ожидании победы", - поделилась впечатлениями Кристина Горняк.

Для прогулки по парку она выбрала платье-вышиванку с геометрическим орнаментом. Изюминка наряда – необычный крой с широкими рукавами, а также удачное сочетание ярким цветов. Дополнила свой образ кедами и сумочкой в стиле этно.

Тем временем Владимир Остапчук примерял удобный наряд: льняную рубашку в полоску и светлые шорты.

Напомним, что жена Остапчука показала свои утренние ритуалы для красоты и здоровья.

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