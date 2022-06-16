Остапчук рассказал о том, как теперь будет строить новый дом.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий Владимир Остапчук уже не раз попадал в публичные скандалы и в Инстаграм комментировал свои двусмысленные высказывания, больше всего негатива ему принес развод и пубилчные разбирательства.

Сейчас он вместе со второй женой строит раскошный дом и в интервью Славе Демину поделился, во сколько им обойдется их новенький личный уголок.

В ходе беседы Остапчук рассказал, во сколько ему обойдется новый дом. Сейчас им надо провести уже внутренние работы:

«Коробка уже достроена, мы как раз успели достроить коробку. Внутренняя штукатурка, это уже дорабатывается. Около тысяч 80 долларов – это ремонт» - делится Остапчук. Также он отмечает, что им бы хотелось вложиться в намеченный план.

Точную цену всей стройки Остапчук не назвал, но подметил, что они планируют втиснуться в 200 тысяч долларов: «Я предлагаю зайти на сайт нашего коттеджного городка, посмотреть, сколько стоит дом. Кстати, они сейчас подорожали где-то тысяч на 30 долларов. Выросло все: от арматуры – до цемента. Мы как-то успели вскочить в последний вагон».

Также мы писали, супруга Остапчука Кристина Горняк открыла благотворительный сбор средств на авто, для ребят на передовой. Она отметила, что ежедневно в боевых задачах защитники нашей страны, теряют большое количество автомобилей, купить которые сейчас очень не просто.

Напомним, что Остапчук с женой устроили романтическую прогулку в родном городе ведущего.

Как сообщала Politeka, ведущий "Маски" Остапчук показал, что приходится слушать в машине жены.

Также Politeka писала, что жена ведущего "Маски" Остапчука показала, как выглядела до ношения брекетов.