Як пише Politeka.net, ресторатор і ведучий проекту «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво поділився новим зворушливим постом в своєму Instagram. Незадовго до початку війни шеф-кухар зізнався, що у нього з'явилася кохана. При цьому розкривати її особистість публіці Ектор не став. Він кілька разів показував дівчину на фото, проте її обличчя завжди залишалося прихованим.

У новому пості Хіменес-Браво розповів, що зараз вона не в Україні. І хоча Ектор сильно за нею сумує, йому здається, що насправді вони поруч.

"Моя кохана, дуже за тобою сумую. Між нами кілометри-я в Україні, а ти далеко. Знай, Я завжди поруч. Твій голос і твоя посмішка заряджають мене робити більше. Для країни і людей", - написав Хіменес-Браво.

Він також пообіцяв коханій, що скоро вони зустрінуться.

Цей пост Ектор супроводив милим спільним фото. На ньому пара стояла в халатах, дивлячись у вікно. Шеф-кухар приобнімал дівчину, притискаючи її до себе. При цьому каштанові локони знову закривали обличчя таємничої зазноби Ектор.

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