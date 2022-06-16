Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая судит на проекте "Мастер Шеф" вместе с другими коллегами. Она запомнилась многим поклонникам во время первых сезонов и сейчас ведет социальные сети, общааясь с фанатами.

Нравится Ольге также делиться интересными рецептами в сети, бытовыми проблемами и важными темами. Реже Мартыновская показывает свою дочь, поэтому каждые кадры с девочкой активно обсуждают в сети.

«Оставлю это здесь, чтобы потом ты увидела, как много людей в тебя верят! А я просто всегда буду рядом, всегда ЗА тебя! Поддержим Веру Ивановну?)» - пишет Ольга.

В сети сразу ответили:

«Девушки, вы супер; Вы такие молодки. А Вируся обязательно будет чемпионкой и очень успешной девочкой; Возможно, когда-нибудь Веруня выигрывает для Украины медаль на Олимпиады🥰; Будущее Украины-наши детишки!!! Пусть будут лучшими, а мы всегда рядом! Слава Украине! 💙💛; Умничка🙌все получится стопроцентного🔥❤️; Красавица мамина ; ✨💖✨ такая же очаровательная, как мама».

Также Мартыновская поделилась с фанатами необычной историей.

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" впечатлила снимком с Владимиром Ярославским

А еще Politeka сообщала, что Ярославский из "Мастер Шеф" попал под шквал критики из-за пересечения границы, Мартыновская вступилась

Также Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" поразила откровением о своей дочери, Ярославский оценил