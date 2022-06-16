Как пишет Politeka.net, ресторатор и ведущий проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво поделился новым трогательным постом в своем Инстаграм. Незадолго до начала войны шеф-повар признался, что у него появилась возлюбленная. При этом раскрывать ее личность публике Эктор не стал. Он несколько раз показывал девушку на фото, однако ее лицо всегда оставалось скрытым.

В новом посте Хименес-Браво рассказал, что сейчас она не в Украине. И хотя Эктор сильно по ней скучает, ему кажется, что на самом деле они рядом.

«Моя любимая, очень по тебе скучаю. Между нами километры – я в Украине, а ты далеко. Знай, я всегда рядом. Твой голос и твоя улыбка заряжают меня делать больше. Для страны и людей», - написал Хименес-Браво.

Он также пообещал возлюбленной, что скоро они встретятся.

Этот пост Эктор сопроводил милым совместным фото. На нем пара стояла в халатах, глядя в окно. Шеф-повар приобнимал девушку, прижимая ее к себе. При этом каштановые локоны снова закрывали лицо таинственной зазнобы Эктора.

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