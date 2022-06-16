Співачка Оля Полякова чесно розповіла про проблеми з грошима, через що не може оплатити освіту старшої дочки Маші.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова - відома українська співачка. У зірки є старша дочка Маша, якій зараз 17 років. В інтерв'ю " ЖВЛ " Оля зізналася, що через війну вона не може оплатити той ВУЗ дочки, який вони планували.

"Артисти дуже важко заробляють копійку. Це дуже складний бізнес. Я вклала гроші в кіно, вкладала в кліпи, пісні. Я не можу сказати, що у мене було що-небудь відкладене на освіту моїх дітей. У нас зараз з Машею моєю є проблеми. Ми думали, що ми будемо вступати в Берклі (Бостон), але сьогодні немає можливості так багато заробляти. І їй оплачувати цей вуз", - сказала Оля.

Фанати досить негативно сприйняли слова співачки:

"Дайте номер карти цієї бідолахи, ми скинемося дочки на Берклі", " бідна, на Берклі не вистачає грошей... Нехай в Києві надходить-слабо? А гроші - на допомогу", " Стоп. а чоловік Ольги може оплатити навчання дочки?", "Нехай і Оля не так слізно ридає про відсутність грошей... Будинок за містом продасть і будуть гроші... Тьху на Полякову-огидна".

Нагадаємо, донька Полякової обрала майбутню професію, горда мама розповіла деталі

А ще Politeka писала, що Полякова показала типового російського "борця з нацистами" і не стрималася

Також Politeka повідомляла, що Полякова в водолазці, що просвічується, згадала, що для неї важливо



