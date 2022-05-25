Как пишет Politeka.net, Маша Полякова - дочь Оли Поляковой, которой уже 17 лет. Девушка уже пробует себя в качестве певицы, а также активно ведет блоги, где снимает много интересного. А в этот раз Маша опубликовала видео в ТикТок, рассказав, что нужно человеку.

"Человеку в день нужно минимум 7 минут поцелуев и 15 объятий. Может мы.......", - написала Маша.

Фанаты поставили более 13 тысяч лайков и написали комментарии:

"В планке можно постоять", "Ого, вопрос, если это жизненно необходимо, то как я еще живу на этом свете?", "Я который живу без этого всю жизнь", "Мной никогда не была выполнена эта норма", "Я, которая живу без этого всю жизнь", "А мне походу не нужно, да, жить?", "Жалко твою подругу".

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