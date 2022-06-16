Певица Оля Полякова честно рассказала о проблемах с деньгами, из-за чего не может оплатить образование старшей дочери Маши.

Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. У звезды есть старшая дочь Маша, которой сейчас 17 лет. В интервью "ЖВЛ" Оля призналась, что из-за войны она не может оплатить тот ВУЗ дочери, который они планировали.

"Артисты очень тяжело зарабатывают копейку. Это очень сложный бизнес. Я вложила деньги в кино, вкладывала в клипы, песни. Я не могу сказать, что у меня было что-нибудь отложенное на образование моих детей. У нас сейчас с Машей моей есть проблемы. Мы думали, что мы будем вступать в Беркли (Бостон), но сегодня нет возможности так много зарабатывать. И ей оплачивать этот вуз", - сказала Оля.

Фанаты довольно негативно восприняли слова певицы:

"Дайте номер карты этой бедолаги, мы скинемся дочери на Беркли", "Бедная, на Беркли не хватает денег... Пусть в Киеве поступает – слабо? А деньги – на помощь", "Стоп. а муж Ольги может оплатить обучение дочери?", "Пусть и Оля не так слезно рыдает об отсутствии денег... Дом за городом продаст и будут деньги... Тьфу на Полякову - отвратительна".

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