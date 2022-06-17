Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно оголосила про розлучення з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня опублікувала миле фото біля моря і продовжила ділиться своїм досвідом розмов з психотерапевтом.

У минулому посту Надя торкнулася багато болючих тим, А тепер зосередилася на темі втрат, і дала корисні рекомендації від фахівця.

"Як ми багато втратили і продовжуємо втрачати за ці майже 4 місяці. У багатьох всередині - цілий мікс почуттів: безсилля від неможливості допомогти, тривога за тих, що залишилися, вина за те, що поїхав... У продовження нашої розмови з @olgakorolik розберемося, як пережити втрату і впоратися з виною вцілілого", - написала Дорофєєва.

У своєму посту артистка також додала текстові картинки з корисними порадами від фахівця. Там можна дізнатися, як наша психіка сприймає втрати, і як з ними справлятися. Ці рекомендації найбільше знадобляться людям, які відчули на собі всю трагедію війни.

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