Як повідомляє Politeka.net, дружина Григорія Решетника, Христина Решетник разом з дітьми повернулася до Києва. Адже багатодітна мама вірить, що Україну чекає перемога і це лише питання часу. На своїй сторінці в Instagram вона показала відеоряд під пісню співачки KOLA "Маю".
Саме слова цієї композиції передають весь спектр душевного стану Христини Решетник: "Я маю надію, що наші діти. Побачать щасливе майбутнє! Я маю надію, що страх. У рідних очах скоро вже зникне! Я маю надію, що ми побачим квітучу країну у вікнах...".
Відео дівчина зняла в Києві серед квітучих клумб і вуличок міста. Христина одягла яскравого синього відтінку костюм, який складався з легкої сорочки, майки і широких штанів. Таке поєднання робить більш стрункою, воно візуально подовжило ноги, а також зробило силует більш тонким. Христина доповнила образ стильними лаконічними прикрасами.
Волосся Христина Решетник розпустила, а макіяж виконала в нейтральних тонах. У коментарях користувачі Мережі також відзначили, що вірять в перемогу і залишали для Христини компліменти.
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