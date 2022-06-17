Такое сочетание зрительно удлинило ноги, а также сделало силуэт более тонким.

Как сообщает Politeka.net, жена Григория Решетника, Кристина Решетник вместе с детьми вернулась в Киев. Ведь многодетная мама верит, что Украину ждет победа и это лишь вопрос времени. На своей странице в Инстаграм она показала видеоряд под песню певицы KOLA "Маю".

Именно слова этой композиции передают весь спектр душевного состояния Кристины Решетник: "Я маю надію, що наші діти. Побачать щасливе майбутнє! Я маю надію, що страх. У рідних очах скоро вже зникне! Я маю надію, що ми побачим квітучу країну у вікнах...".

Видео девушка сняла в Киеве среди цветущих клумб и улочек города. Кристина надела яркого синего оттенка костюм, который состоял из легкой рубашки, майки и широких брюк. Такое сочетание невероятно стройнит, оно зрительно удлинило ноги, а также сделало силуэт более тонким. Кристина дополнила образ стильными лаконичными украшениями.

Волосы Кристина Решетник распустила, а макияж выполнила в нейтральных тонах. В комментариях пользователи сети также отметили, что верят в победу и оставляли для Кристины комплименты.

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