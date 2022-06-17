У портфоліо зірки є чимало яскравих фотосетів, а новий вразилне менше, ніж попередні роботи.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Джамала продовжує зачаровувати і захоплювати своїх шанувальників. Співачка вирушила дати ще один благодійний концерт в Словенії. Для виступу вона вибрала яскравий і незвичайний образ. Барвистими кадрами артистка засипала розділ сторіз на своїй Instagram-сторінка.

На зачаровують кадрах зірка постала у вінку з червоних маків з багатошаровими золотистими нитками, в білосніжній легкій сорочці з яскравою геометричною вишивкою. Її вона заправила в штани, щоб підкреслити талію.

На окрему увагу заслуговують також світлі джинси Джамали - на широких штанинах внизу можна помітити вишивку, яка ідеально поєднується з малюнком на сорочці.

Золотисті прикраси, нюдовая помада, хвилясті локони і атмосферні інтерв'юери стали довершують штрихами незабутнього, розкішного і магічного образу Джамали.

Нагадаємо, Джамала розповіла, де відчуває унікальні відчуття.

Як Politeka повідомляла, Джамала в стильному комбінезоні розбурхала важливим оголошенням.

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